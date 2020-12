Die Hard è un film di Natale? La Casa dei Democratici riapre l'annuale diatriba

Un nuovo sondaggio indetto dalla Casa dei Democratici ha riaperto l'annuale diatriba sul mitico Die Hard - Trappola di Cristallo con Bruce Willis, per l'esattezza sul fatto che possa o meno trattarsi di un film natalizio, dato che proprio i Dems lo hanno inserito nella lista dei papabili "migliori film di Natale".

Si tratterebbe di una pausa allegra dai prossimi impegni dei democratici, tornati nuovamente alla Presidenza degli Stati Uniti d'America con Joe Biden. In pratica vogliono capire quale sia il film di Natale preferito dai loro rappresentati della Camera.



I risultati sono stati riportati dal profilo Twitter della giornalista Natalie Andrews del Wall Street Journal, reporter del Congresso, che ha scritto:



"La Casa dei Democratici ha votato oggi il loro film preferito di Natale. I candidati erano: Love Actually, Polar Express, Mamma ho perso l'aereo, Die Hard e Miracolo sulla 34° strada. Ha vinto Miracolo sulla 34° strada".



Trappola di cristallo si concentra sul personaggio di John McClane (Bruce Willis), poliziotto newyorchese che parte per far visita alla moglie a Los Angeles durante le vacanze di Natale. Mentre partecipa ad una festa natalizia nel suo ufficio, McClane è costretto ad entrare in azione dopo che alcuni terroristi tedeschi, guidati da Hans Gruber (Alan Rickman), occupano l'edificio.

Dopo anni di dibattiti perfino lo stesso Bruce Willis ha detto la sua sulla faccenda e a quanto pare è apparso molto sicuro della sua risposta. Durante la registrazione di The Comedy Central Roast of Bruce Willis, un paio d'anni fa la star ha confermato che Trappola di Cristallo, primo capitolo di uno dei franchise più fortunati nella carriera dell'attore, non è un film di Natale.



Bruce Willis ha così espresso la sua laconica opinione in merito alla questione-natalizia, dichiarando: "Trappola di cristallo (Die Hard) non è un film di Natale!". A precisa domanda, al termine dello show, sull'effetto che questa notizia potrebbe avere sui fan ha detto: "Vedremo".