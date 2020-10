Die Hard: quale destino per John McClane? Ci sarà mai un sesto capitolo?

Questa sera alle 21:20 su Rete 4 verrà trasmesso il film Die Hard - Vivere o morire, ovvero il quarto capitolo della saga action con protagonista Bruce Willis e incentrata sulle vicende dell'agente John McClane; sono anni tuttavia che si parla di un possibile sesto capitolo della saga, ma dall'ultimo capitolo sono passati ormai ben sette anni.

Per anni lo stesso Bruce Willis non ha mai fatto mistero di voler chiudere la saga di John McClane con un sesto capitolo finale dopo i risultati non esaltanti di Die Hard - Un buon giorno per morire, costruito come una specie di passaggio di testimone tra il suo personaggio e quello del figlio interpretato da Jai Courtney, ma che purtroppo non ha avuto molta presa sul pubblico.

I progetti per un sesto film di Die Hard però erano nell'aria, quando però i piani cambiarono drasticamente a favore di un progetto incentrato su un giovane John McClane in cui Willis sarebbe comparso solo in un breve cameo. Tuttavia, anche quest'ultima soluzione sembra ormai da tempo in fase di stallo prolungato. Il franchise in mano alla Fox è adesso una responsabilità della Disney, dopo l'acquisizione milionaria di un anno fa.

"Non so ancora cosa succederà," ha dichiarato il produttore Lorenzo Di Bonaventura durante un'intervista con Slah Film. "La decisione spetta a loro perché ovviamente ora il franchise è della Disney. La mia sensazione è che dovremo aspettare un po' perché ne dovranno discutere. Non conosco abbastanza bene i loro piani per dare il mio punto di vista. Gli piace il nostro script".

Una dirigente della Fox aveva confermato l'intenzione di Disney di dare nuova linfa a franchise storici Fox come Alien, Avatar e Il Pianetta delle Scimmie, senza menzionare quello di John McClane.