Die Hard, Charlize Theron ribadisce:'La versione lesbo sarebbe grandiosa'

Charlize Theron si è resa protagonista di alcuni dei franchise action degli ultimi anni, da Mad Max: Fury Road ad Atomica bionda. Ed ecco perché il pubblico da tempo ha iniziato ad immaginarla in altre saghe d'azione. E un'idea che ha preso sempre più piede e che trova il favore della stessa attrice è una versione lesbica di Die Hard.

A dicembre Charlize Theron aveva aperto alla possibilità di un Die Hard lesbo. In una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair, Charlize Theron ha risposto così alla domanda su quest'ipotesi:"Sì, voglio dire, è un'ottima idea. Questo è il motivo per cui ho risposto su Twitter. Perché ho pensato che fosse una cosa geniale. Ero tipo 'Questa persona ha bisogno di iniziare a proporre il progetto. Si tratta di un'idea grandiosa'. E il fatto che al centro ci sarebbero due donne mi ha immediatamente conquistata".



L'idea originale è nata qualche settimana fa su Twitter, quando un utente ha scritto, in riferimento all'uscita di Happiest Season:"Le commedie romantiche lesbiche di Natale sono fantastiche, ma quello che voglio realmente è un Die Hard in cui Charlize Theron dà spazio alla sua furia pur di salvare sua moglie".

Prontamente Charlize Theron aveva risposto positivamente a quest'idea:"Dove firmo?" ha scritto sul social, in risposta all'idea dell'utente.



Charlize Theron ha commentato il successo di The Old Guard su Netflix mentre in passato Theron raccontò perché non ha mai recitato in un film Marvel.