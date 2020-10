Die Hard - Un buon giorno per morire: l'incredibile storia sulle sceneggiature della saga

Stasera su Rete4 a partire dalle 21:20 torna in programmazione Die Hard - Un Buon Giorno per Morire, quinto e ad oggi ultimo capitolo della celebre saga action con protagonista Bruce Willis, questa volta affiancato da Mary Elizabeth Winstead e Jay Courtney e diretto da John Moore.

Curiosamente, si tratta del primo film della serie per il quale la sceneggiatura venne scritta esplicitamente come Die Hard. Se vi siete già persi, adesso vi spieghiamo.

Il primo film della serie, Trappola di cristallo di John McTiernan (1988) era infatti tratto dal romanzo Nulla è eterno, Joe di Roderick Thorp, dal quale però il regista cambiò diversi elementi incluso il nome del protagonista (Joe Leland nel libro, John McLane nel film). Il secondo episodio della saga, 58 minuti per morire - Die Harder (1990), venne scritto originariamente come adattamento del romanzo di Walter Wager "58 Minutes", che ancora una volta non aveva nulla a che fare con la saga di Die Hard.

Per il terzo episodio Die Hard - Duri a morire (1995), diretto ancora una volta da McTiernan, l'idea di base dalla sceneggiatura venne riciclata addirittura dal copione mai utilizzato di Simon Says, che a sua volta era stato adattato per diventare Arma Letale 3 e solo in seguito Die Hard 3.



Infine, ancora più intricata la storia del quarto capitolo Die Hard - Vivere o morire (2007): la trama del film è infatti basata su una sceneggiatura precedente intitolata WW3.com e scritta da David Marconi, sceneggiatore del film Enemy of the State (1998). Quella sceneggiatura era a sua volta basata su un articolo pubblicato originariamente per la rivista Wired da John Carlin e intitolato "A Farewell to Arms", ma non divenne mai un film a causa degli attacchi dell'11 settembre 2001, dopo i quali il progetto venne bloccato.

