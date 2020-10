Die Hard, Bruce Willis torna nei panni di John McClane, ma è soltanto uno spot

Lo scorso weekend si è diffusa su Twitter una clip di Bruce Willis nei panni di John McClane, il protagonista di Die Hard. In un video di 15 secondi, postato tra gli altri da sua figlia Rumer Willis, l'attore si avvicina fischiettando a un gruppo di persone dall'aria minacciosa, e in dissolvenza inizia a togliersi la giacca.

Alla fine della clip, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, compare anche una scritta: "Quando una storia finisce, ne comincia una nuova".

Sono stati in molti a pensare che il filmato preludesse a qualche novità su Die Hard 6, progetto al momento in standby, ma non si tratta di questo. Bruce Willis ha semplicemente girato uno spot per un brand di batterie per auto ispirato appunto a Die Hard.

Nel video completo, che dura un paio di minuti e si può vedere anch'esso in calce alla news, Willis / John McClane intraprende una pericolosa missione per recuperare una nuova batteria per la sua auto. Entra nel negozio infrangendo la vetrina, si fa strada attraverso il condotto dell'aria e schiva proiettili e minacce prima di cambiare la batteria e rimettere in moto la macchina. Non mancano poi gli Easter Egg relativi a Die Hard, che i fan del franchise possono divertirsi a scovare.

Per altri approfondimenti su Die Hard, dai un'occhiata al nostro Everycult su Duri a morire, terzo capitolo della saga.