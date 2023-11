Die Hard, anche Bruce Willis dice che non è un film natalizio

Con l'avvicinarsi di dicembre sta per iniziare ufficialmente la stagione delle festività natalizie e come d'abitudine in questo periodo fioccano le conversazioni e le discussioni sui lungometraggi che si possono considerare a tutti gli effetti dei film natalizi. Uno dei più discussi è sicuramente Die Hard - Trappola di cristallo.

Da anni ormai il film action di John McTiernan è diventato un classico del periodo natalizio ma ci sono molti detrattori di questa definizione. Tra quest'ultimi anche il protagonista del film, Bruce Willis, che nel 2018, ospite di Comedy Central, aveva respinto quest'affermazione con grande ironia e irriverenza. Purtroppo, Bruce Willis si è ritirato nel 2022 a causa dell'afasia.



"Die Hard non è un film di Natale. È un film di Bruce Willis, quindi yippee-ki-yay a tutti voi figli di pu***na e buonanotte!" aveva esclamato al microfono.

Di opinione contraria il regista del film, John McTiernan:"Joel Silver mi inviò la sceneggiatura tre, quattro volte. E si trattava di questi orribili terroristi di sinistra che entrano in una sorta di Valhalla del capitalismo, Los Angeles, e portano le loro armi e i loro modi malvagi sparando alle persone che festeggiano il Natale, persone terribili, orribili. E si trattava davvero del volto severo dell'autorità che interviene per rimettere le cose a posto. E continuavo a dire a Joel di non volerlo fare".



E voi cosa ne pensate? Ritenete Die Hard un film natalizio? Su Everyeye potete scoprire tutti i segreti di Trappola di cristallo, cult action con protagonista Bruce Willis.