Die Hard 3 era Arma Letale 3: lo strano caso del film con Bruce Willis e Samuel L. Jackson

Stasera torna in tv Die Hard 3 - Duri a Morire, terzo capitolo della saga action dedicata allo sbirro John McLane diretto ancora una volta da John McTiernan e interpretato da Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Jeremy Irons.

Non tutti sanno però che il film nacque col titolo di "Simon Says" (sceneggiatura nella quale il personaggio di Zeus era una donna) e per un periodo di tempo venne considerato da Joel Silver come il terzo sequel di Arma letale (1987).

Per il film Bruce Willis scartò diverse sceneggiature, perché considerate troppo simili al Die Hard originale: una delle storie preferite dell'attore era quella che vedeva McClane combattere un gruppo di terroristi su una nave da crociera nei Caraibi, ma alla fine non se ne fece niente perché troppo simile al film Under Siege. Alla fine i produttori misero le mani su un copione intitolato Simon Says, film originariamente previsto per Brandon Lee, ma la Warner Bros. comprò la sceneggiatura e la modificò per farne un sequel di Arma Letale la Warner Bros.

Quel progetto deragliò e la Fox acquistò la sceneggiatura, modificandola a sua volta per Die Hard 3. Un giro di vite e sceneggiature che Jonathan Hensleigh, lo sceneggiatore accreditato per il film di John McTiernan, nel commento audio di una versione DVD commentò dicendo che la prima ora del film corrisponde alla sceneggiatura originale di "Simon Says" parola per parola. Lui ha solo cambiato i personaggi della storia, in modo che sembrassero appartenere al franchise di Die Hard.

Il film è anche legato a Pulp Fiction: per la parte di Zeus infatti era stato scelto Laurence Fishburne, che aveva rifiutato la parte di Jules nel film di Quentin Tarantino, parte che come noto andò a Samuel L. Jackson. Fishburne rifiutò anche il ruolo di Zeus per Die Hard 3, e ancora una volta a sostituirlo ci pensò Jackson, che era da sempre un fan di Trappola di Cristallo.

