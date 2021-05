Die in a Gunfight, Alexandra Daddario protagonista del film d'azione in arrivo in estate

Nuovo progetto in dirittura d'arrivo per Alexandra Daddario, tra i protagonisti di Die in a Gunfight. L'attrice sarà la star al fianco di Diego Boneta e scelto da Lionsgate. Come riporta Deadline, Lionsgate si occuperà della distribuzione su diverse piattaforme. Alexandra Daddario è uno dei volti più richiesti al cinema ormai da diversi anni.

"Un'imprevedibile selezione di truffatori e assassini si scontrano quando Ben (Boneta) riallaccia i rapporti con la sua vecchia fiamma Mary (Daddario) per combattere a favore del loro amore e contro un destino crudele" recita la sinossi.

Diretto da Collin Schiffli e scritto da Andrew Barre e Gabriel Ferrari, Die in a Gunfight comprende nel cast anche Billy Crudup, Travis Fimmel, Justin Chatwin, Wade Allain-Marcus ed Emmanuelle Chriqui.



Lauren Bixby di Lionsgate ha commentato:"Die in a Gunfight è un film fresco e contemporaneo, ricco d'azione, romanticismo e colpi di scena ad ogni svolta".

Il regista Collin Schiffli sottolinea:"Il pubblico ha bisogno d'intrattenimento divertente e adrenalinico più che mai".

Il cast di Die in a Gunfight è molto ricco e il progetto è in cantiere da diversi anni. Addirittura nel 2011 si parlò di un film con protagonista Zac Efron e diretto da un altro esordiente, Anthony Mandler.



Nel 2019 Alexandra Daddario ammise di ricevere parecchie richieste per cinecomic, e confessò che in futuro avrebbe probabilmente preso in considerazione tale ipotesi, magari entrando a far parte del Marvel Cinematic Universe.