Diddy accusato ancora di violenza sessuale: è la seconda in una settimana

Sean Combs, in arte Diddy, è stato citato in giudizio per violenza sessuale. Si tratta della seconda accusa nei confronti del rapper, dopo quella di soli sette giorni fa. Alla Corte Suprema di New York, la presunta vittima Joi Dickerson-Neal ha sostenuto che la star della musica l'avrebbe drogata e aggredita sessualmente nel 1991.

Dickerson-Neal sarebbe in seguito stata vittima di revenge porn, affermando di aver subito "lesioni sostanziali e permanenti".

All'epoca Joi Dickerson-Neal era una studentessa della Syracuse University ed era apparsa brevemente in uno dei video musicali di Combs. Nelle scorse settimane Diddy aveva polemizzato con Warner Bros. a causa di un costume da Joker indossato ad un party di Halloween. Ora l'attenzione nei confronti del rapper si è completamente spostata sulle gravissime accuse ricevute.



Secondo l'accusatrice, i due si sarebbero recati ad una cena ad Harlem durante la quale sarebbe stata intenzionalmente drogata dopo aver lasciato incustodito il proprio drink. A causa della droga, la ragazza sarebbe stata lasciata "in uno stato fisico in cui non poteva stare in piedi o camminare in modo indipendente".



"Guidando prima verso uno studio musicale dove non poteva scendere dall'auto, Combs si è recato in un luogo in cui alloggiava per aggredirla sessualmente. Poiché era stata drogata, la querelante non aveva l'abilità fisica o la capacità mentale di respingere Combs" sostiene l'accusa. Un portavoce di Combs ha dichiarato ai media che le accuse sarebbero "inventate e non credibili", adducendo al desiderio di ricavarne del denaro come presunta motivazione dietro la denuncia.



Diversi nomi illustri in questi giorni hanno ricevuto accuse di violenza sessuale all'interno della finestra dell'Adult Survivors Act di New York della durata di un anno, nella quale i querelanti di violenza sessuale possono avanzare cause civili al di là dei termini di prescrizione. Tra le celebrità accusate in questi giorni spiccano Axl Rose, Cuba Gooding Jr., Marcellus Wiley e Sebastian Chacon.

Anche Jamie Foxx è stato accusato di violenza sessuale nei giorni scorsi.