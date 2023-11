Dick Van Dyke va a Disneyland e viene riconosciuto: l'omaggio dello staff è impagabile

Quasi 98enne, Dick Van Dyke non rinuncia al divertimento: l'iconica star di Mary Poppins è stato visto trascorrere una magica giornata a Disneyland a Anaheim, in California in compagnia della moglie Arlene Silver. Ma nel mondo delle favole non poteva passare inosservato, ricevendo un tenero omaggio dello staff!

Proprio il quartetto The Dappers Dansha ha voluto dedicare un pensiero all'attore intonando "Com'è bello passeggiar con Mary" una delle canzoni della colonna sonora del suo ruolo più iconico, lo spazzacamino Bert in Mary Poppins. L'omaggio è stato molto apprezzato dall'attore e dalla moglie che non ha potuto trattenere le lacrime.

La star di Mary Poppins, in sedia a rotelle, è apparso in pubblico dopo qualche tempo dall'incidente che ha visto Dick Van Dyke scontrarsi con l'auto contro un cancello. L'attore è da sempre molto legato al parco dei divertimenti Disney e alla magia di questo mondo cinematografico Van Dyke pagò 4000 dollari per il doppio ruolo in Mary Poppins come Bert e il direttore della banca, quest'ultimo personaggio che riprese in Il ritorno di Mary Poppins. Ma l'amore dell'attore per Disney va oltre tanto da diventare la voce narrante di "Walt: The Man Behind the Myth”, un documentario sulla vita di Walt Disney.

L'omaggio e il saluto entusiasta dei fan a Disneyland sono il riconoscimento dell'iconica e lunga carriera di Dick Van Dyke.