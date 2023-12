Dick Van Dyke compie 98 anni: 'Per Mary Poppins dovetti pagare Walt Disney'

Quando pensiamo a Dick Van Dyke viene immediatamente in mente Mary Poppins, e quando pensiamo a Mary Poppins non può non venirci in mente l'indimenticabile Bert, lo spazzacamino interpretato proprio dall'attore americano: i più attenti, però, ricorderanno sicuramente il secondo ruolo nel quale Van Dyke si cimentò per il film con Julie Andrews.

Oltre a Bert, l'attore che oggi compie 98 anni e che è stato recentemente coinvolto in un incidente d'auto diede infatti volto al signor Dawes, l'anziano direttore della banca che finisce per morire di risate in seguito alla barzelletta raccontata da George Banks dopo il suo licenziamento: un ruolo che il nostro Dick ci teneva moltissimo ad ottenere, almeno a giudicare dal suo racconto.

"In pochi sanno che dovetti andare da Walt Disney per chiedergli di ottenere il ruolo del signor Dawes in Mary Poppins. Altrimenti non me l’avrebbe mai dato. Gli dissi che l’avrei fatto per niente. In realtà alla fine lo feci per soli 4000 dollari, ma fui io a pagare lui per poter avere la parte!" sono state le sue parole.

Quando si dice la determinazione, insomma! Cosa ne dite? Quelli di Dick Van Dyke sono stati soldi ben spesi? In quale dei due ruoli in cui l'abbiamo visto in Mary Poppins l'avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti!