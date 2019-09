Dick Hallorann torna da Shining nella nuova foto promozionale di Doctor Sleep

Empire riporta in esclusiva una nuova foto promozionale per Doctor Sleep, l'atteso nuovo horror diretto da Mike Flanagan tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, che come svelato dal primo trailer ufficiale sarà un sequel diretto di Shining di Stanley Kubrick, citato esplicitamente.

Ebbene le citazioni sono destinate ad aumentare a giudicare dall'immagine che potete trovare in calce all'articolo: nella foto, Ewan McGregor interpreta Danny Torrence, il bambino del film originale oggi diventato un adulto, mentre torna anche il celebre Dick Hallorann, questa volta impersonato da Carl Lumby.

Nel film di Kubrick il personaggio venne interpretato da Scatman Crothers, purtroppo scomparso nel 1986.

La cosa curiosa, come i fan di Shining film e romanzo già sicuramente sapranno, Hallorann muore nell'opera di Kubrick, ucciso da un colpo d'ascia del Jack Torrance di Jack Nicholson. Nel romanzo di Stephen King, invece, il personaggio sopravvive, e infatti ritorna anche nel romanzo di Doctor Sleep sul quale il film di Flanagan sarà basato.

Doctor Sleep racconta la storia di Dan Torrance da adulto, quando come suo padre si ritrova a combattere con problemi di alcolismo e soprattutto traumi delle esperienze vissute da bambino all'Overlook Hotel. La trama si innesca quando Dan incontra Abra, una ragazza che ha la stessa abilità che rende speciale il protagonista, la luccicanza. Un gruppo di predatori, guidatati da Rose Cilindro (Rebecca Ferguson) la sta cercando per nutrirsi della sua energia, e spetterà a Dan tenerla al sicuro.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Shining.