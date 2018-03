Diciotto splendidi character poster di Avengers: Infinity War in attesa del film

La Marvel continua ad aumentare l'entusiasmo dei fan percon l'uscita di diciotto bellissimi character poster dei personaggi del film. A meno di due mesi dall'uscita di, Marvel Studios ha stuzzicato i fan con una campagna marketing costante, a partire dal Super Bowl di qualche settimana fa.

L'attesa è aumentata quando la Disney ha annunciato che la data della release è stata anticipata al 27 aprile (inizialmente era prevista per il 4 maggio). Questa anticipazione dell'uscita del film ha accelerato notevolmente il marketing promozionale del film. Nelle ultime ore la Marvel si è concentrata su alcuni character poster degli Avengers e dei personaggi principali che vedremo nel film diretto dai fratelli Russo.

I poster confermano anche la presenza di personaggi nuovi e includono Iron Man, Captain America, Vedova Nera, Thor, Hulk, Doctor Strange, Visione, Scarlet Witch, Bucky, Iron Spider, War Machine e Falcon. Sono inoltre inclusi sei membri dei Guardiani della Galassia, tra cui Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Mantis e Groot. I poster hanno una meravigliosa atmosfera retrò e ricordano quasi lo stile di Thor: Ragnarok.

La cosa interessante tuttavia non riguarda i personaggi presenti nei character poster, ma quelli assenti. Non si trovano da nessuna parte manifesti di Black Panther, Occhio di Falco, Ant-Man, Nebulosa, Thanos e Loki.

Con ogni probabilità anche i poster di questi personaggi verranno diffusi a breve, forse perché Disney e Marvel non hanno voluto diffondere tutti i poster in un'unica volta. Dopotutto Infinity War dovrebbe includere ben 76 personaggi del Marvel Cinematic Universe e fino a 40 supereroi della Marvel.

Con un poster di Black Panther probabilmente in arrivo, sarà interessante scoprire quanto si concentreranno Disney e Marvel sulla promozione del personaggio di Chadwick Boseman per Avengers: Infinity War. Da quello che si può intuire dai video diffusi sinora l'ambientazione di Wakanda sarà chiaramente parte della trama di Infinity War, quindi speriamo che la campagna promozionale del film riconosca il contributo di Wakanda alla narrazione, soprattutto dopo la grande risposta del pubblico al film su Black Panther.