Niente da dichiarare, l'eterna lotta tra Nord e Sud nel cinema popolare di Dany Boon

A tre anni dallo straordinario successo commerciale di Giù al nord, Dany Boon tornò con un'latra sensazionale commedia sulle divergenze culturali e sugli stereotipi delle varie popolazioni francofone sparse per l'Europa, stavolta concentrandosi sulla rivalità tra Francia e Belgio in Niente da dichiarare?, questa sera alle 21:00 su IRIS.

Se nella precedente pellicola Boon prendeva di petto le differenze tra Nord e Sud della Francia in una serie di siparietti che successivamente sarebbero stati adattati anche nel nostro paese nel dittico fortunato con Alessandro Siani e Claudio Bisio, parliamo ovviamente di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, Boon, in Niente da dichiarare? estenderà la propria osservazione ai rapporti tra la polizia doganale francese e quella belga, costretta ad unire le forze in occasione della nascita dell'Unione Europea e della caduta quindi dei confini tra le varie nazioni appartenenti all'Unione.

Il suo è un cinema che ancora una volta fa presa sui luoghi comuni più caratteristici di ciascuna popolazione, attento sempre a non prendere mai una vera posizione ma condannando sempre e comunque gli atteggiamenti di razzismo e indubbiamente la piaga del pregiudizio, sempre a favore della comprensione reciproca e della fratellanza comune.

Forte di un budget di 24 milioni di euro, Niente da dichiarare? incassò la considerevole cifra di 82 milioni di euro, un successo ancora una volta netto e schiacciante, soprattutto se consideriamo che si tratta di un film in lingua francese. Tuttavia, la pellicola non raggiunse le cifre di Giù al Nord, che nel 2008 era arrivato a 162 milioni di euro (da un budget ancora più basso di circa 12 milioni).