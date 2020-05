DiCaprio, Scorsese e De Niro, Killers of the Flower Moon va ad Apple: la cifra è assurda

Deadline ha riferito che la Apple ha vinto una feroce guerra di offerte per collaborare con Paramount Studios su Killers of the Flower Moon, attesissimo nuovo film diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Secondo gli accordi, Killers of the Flower Moon sarà un film originale Apple con Paramount che avrà i diritti di distribuzione in tutto il mondo: la major aveva acquisito da tempo il progetto dalla Imperative Entertainment, ma nelle ultime settimane aveva permesso a Rick Yorn, manager di Scorsese e DiCaprio, di guardarsi intorno e proporlo ad altre compagnie di produzione. Fonti interne hanno affermato che lo studio si era innervosito a causa del budget esagerato, che oscilla tra $180 e $200 milioni di dollari; inoltre, la Paramount a quanto pare gradiva molto di più la sceneggiatura originale firmata Eric Roth che la riscrittura più recente.

Ma una volta che Paramount ha permesso a Yorn di portare il film sul mercato, tutti gli studi ovviamente si sono interessati, scatenando una vera e propria guerra: da Universal a MGM, passando per i servizi streaming e includendo ovviamente Netflix - che aveva prodotto e distribuito The Irishman - ma alla fine è stata Apple ad emergere.

L'accordo, che richiede ad Apple di finanziare e diventare lo studio creativo, dà al film una situazione ibrida nonché il meglio dei due mondi, streaming e sala: Killers of the Flower Moon infatti otterrà una vasta distribuzione teatrale grazie alla Paramount, per poi spostarsi in esclusiva sul servizio on demand di Apple. prima di diventare il più grande titolo cinematografico finora sul servizio di streaming di Apple. Si tratta del secondo progetto a grande budget per la compagnia, che ha recentemente acquistato i diritti di Greyhound, nuovo film sulla Seconda Guerra Mondiale che vede come protagonista Tom Hanks, che ha anche scritto la sceneggiatura.