DiCaprio non candidato all'Oscar, ma per Scorsese 'la sua performance resterà'

Niente candidatura agli Oscar per Leonardo DiCaprio: l'assenza dell'attore è una delle tante nomination mancate che ha destato scalpore. Martin Scorsese ha reagito alla notizia in un'intervista con Variety.

"Ë andato così a fondo nelle complessità e nelle contraddizioni di un uomo che era così debole, così malleabile, che ha compiuto degli atti inconfessabili, ma allo stesso tempo amava davvero sua moglie. Leo ha creato senza paura il vero uomo comune...un uomo comune che la gente non voleva riconoscere. La sua performance rimarrà per questo" ha commentato il regista. Anche Lily Gladstone, candidata a miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Mollie Burkhart, si è espressa sull'assenza di DiCaprio dalla categoria Miglior attore: "DiCaprio è stato il primo a scrivermi un messaggio di congratulazioni, con tanto di coriandoli scoppiettanti. Gli ho detto quanto fossimo tutti scioccati. La mia candidatura è anche la sua. Non sarei stata in grado di fare ciò che ho fatto senza la sua generosità come attore e come essere umano" ha dichiarato l'attrice, aggiungendo che persino i suoi genitori erano furenti quando hanno scoperto la mancata nomination.

Killers of the flower moon, nonostante l'assenza di DiCaprio, ha collezionato un bel numero di candidature: Miglior Film, Miglior regia, Miglior attore non protagonista (Robert De Niro), Miglior attrice protagonista (Lily Gladstone), Miglior Montaggio (Thelma Schoonmaker), Miglior Colonna Sonora (Robbie Robertson), Miglior canzone (Wahzhazhe (A Song For My People), Migliori costumi (Jacqueline West), Migliore fotografia (Rodrigo Prieto, direttore della fotografia anche in Barbie) e Miglior scenografia (Jack Fisk e Adam Willis). Qui trovate la nostra recensione di Killers of the flower moon.