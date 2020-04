DiCaprio, De Niro e Scorsese, vincete un giorno sul set del loro nuovo film

I leggendari Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Martin Scorsese hanno unito le forze per combattere il Coronavirus in una nuova iniziativa che vi permetterà anche di visitare il set del loro primo film insieme, Killers of the Flower Moon.

Come potete vedere nel video pubblicato su Facebook da DiCaprio pochi minuti fa, tramite l'iniziativa #AmericasFoodFund - pensata per garantire che ogni famiglia bisognosa abbia accesso al cibo in questo momento molto critico - è stata lanciata l'iniziativa #AllinChallenge. Come scrive esaustivamente l'attore:

"Se ti sei mai chiesto come sia poter lavorare con il grande Martin Scorsese, Robert De Niro e me stesso, questa è la tua occasione. Robert e io reciteremo in un nuovo film intitolato Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese. Vogliamo offrirti un ruolo da protagonista, l'opportunità di passare la giornata sul set con noi tre e partecipare alla premiere. Per avere la possibilità di partecipare, vai su allinchallenge.com e fai una donazione. Il 100% di essa andrà a Meals on Wheels America, NoKidHungry e #AmericasFoodFund."

Insomma il famoso detto dell'unire l'utile al dilettevole, ma in versione DiCaprio, De Niro e Scorsese: cosa ne pensate di questa iniziativa? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai dettagli sul costo esorbitante di Killers of the Flower Moon, film che Scorsese ha definito il suo primo western.