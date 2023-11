Il diavolo veste Prada: spiegazione del finale del film con Anne Hathaway e Meryl Streep

Il diavolo veste Prada, diretto da David Frankel e tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, è uno dei film simbolo della fine della seconda metà degli anni 2000, con protagonista assoluta Meryl Streep nei panni della direttrice della rivista di moda Runaway Miranda Priestly, al fianco di Anne Hathaway nel ruolo di Andy.

Quest'ultima, desiderosa di intraprendere una carriera nel mondo del giornalismo, ottiene il lavoro di seconda assistente della potente e tirannica direttrice di Runaway. Dopo una serie di montagne russe impossibili alle quali è sottoposta Andy nel corso del film, la giovane decide di lasciare il lavoro da Runaway, proprio nel momento in cui era riuscita a guadagnarsi il rispetto del proprio capo.



Perché Andy decide di andarsene? La spiegazione del finale risiede di Il diavolo veste Prada è nella scorrettezza che Miranda rifila al direttore artistico della rivista, Nigel Kipling (Stanley Tucci) che viene estromesso dal ruolo di direttore dell'azienda di James Holt per evitare che il suo ruolo in Runaway venga minacciato da una influente concorrente.

Una scelta che permette a Andy di prendere la decisione definitiva: lasciare Runaway prima che possa diventare quello che non vuole diventare: Miranda Priestly. Nel 2022 Anne Hathaway propose il reboot di Il diavolo veste Prada ma sinora non sono stati annunciati progetti che riguardano un possibile rifacimento del lungometraggio.



Il film venne candidato a due premi Oscar, per la miglior attrice protagonista a Meryl Streep e per i migliori costumi a Patricia Field.

Qualche mese fa si è parlato di una possibile reunion tra Anne Hathaway e Meryl Streep.