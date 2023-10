Il diavolo veste Prada, possibile reunion tra Anne Hathaway e Meryl Streep?

Il diavolo veste Prada è uno dei cult degli anni 2000, con protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep. La dinamica tra i due personaggi, la direttrice di Vogue Miranda Priestly (Streep) e l'assistente Andy Sachs (Hathaway) è entrata nell'immaginario popolare. Da allora Streep e Hathaway non hanno più condiviso lo schermo.

Intervistata da Entertainment Tonight per promuovere il film indipendente She Came to Me, Hathaway ha parlato della possibilità di una reunion con Streep:"Oh mio Dio, mi piacerebbe. Lo vorrei, lo vorrei, lo vorrei. È molto impegnata" ha sottolineato Hathaway.



Lo scorso anno Anne Hathaway rispose in questo modo ad una domanda su un possibile sequel del film, proponendo in realtà un reboot de Il diavolo veste Prada:"Non so se può esserci. Penso soltanto che quel film fosse in un'epoca diversa. Ora tutto è diventato così digitale e quel film era incentrato sul concetto di produrre una cosa fisica. È semplicemente molto diverso ora... È forte la tentazione di pensare ad Andy e ad Emily (Blunt) che ha bisogno di portare il caffè a Miranda e lei è da qualche parte in Europa e poi lungo la strada vanno a prendere Stanley Tucci in un ristorante in Italia. È allettante ma non credo che accadrà. Potrebbero rilanciarlo, trovare nuove persone e farlo".



Anne Hathaway tornerà in Pretty Princess 3 e ha dichiarato di essere entusiasta della risposta dei fan all'annuncio della produzione del terzo film del franchise con Julie Andrews che la lanciò nel cinema hollywoodiano.