Il Diavolo veste Prada, Meryl Streep non fu felice di utilizzare il 'metodo' per il film

Ne Il Diavolo veste Prada, Meryl Streep ha reso il personaggio di Miranda Priestley una vera icona del cinema post anni 2000. Secondo quanto raccontato da Emily Blunt, però, interpretare la giornalista di moda non abbia reso particolarmente felice la Streep durante le riprese.

L'attrice è notoriamente conosciuta come una persona molto gentile, mite e solare. Queste sue caratteristiche sono state messe in secondo piano durante la lavorazione de Il Diavolo veste Prada dove, per la prima volta, l'attrice pare abbia deciso di interpretare il personaggio utilizzando il method acting. A raccontarlo è stata Emily Blunt che nel film interpreta la spalla comica principale. "Ha detto che è stata una delle prime volte che ha provato a recitare con il metodo. Ma l'ha resa così infelice, interpretare Miranda" ha spiegato.

La Streep si impose il personaggio fin dal primo incontro con Anne Hathaway, decidendo, nel tentativo di incarnare totalmente il ruolo, di isolarsi dal set e dal cast per riuscire ad interpretare meglio Miranda. "Ero infelice nella mia roulotte", ha ricordato Streep in una intervista rilasciata nel 2021. “Potevo sentirli tutti scherzare e ridere. Ero così depressa! Ho detto, 'Beh, è ​​il prezzo da pagare per essere il capo!' Questa è stata l'ultima volta che ho tentato di lavorare con il metodo."

Secondo Anne Hathaway si dovrebbe rilanciare il Diavolo veste Prada puntando su un reboot del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!