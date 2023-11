Il Diavolo Veste Prada, Meryl Streep era davvero Miranda Priestley! La prova in una frase

Nella carriera di Meryl Streep di personaggi memorabili ce ne sono a decine, ma è innegabile che, se dovessimo prendere in esame gli ultimi 20 anni di carriera della dita, il primo nome a venire in mente sarebbe sempre e soltanto Miranda Priestley: ma cosa rese la nostra Meryl la protagonista perfetta per Il Diavolo Veste Prada?

Chiaro, con un talento come quello di Streep si può interpretare letteralmente qualunque cosa ("Potrebbe interpretare Batman ed essere la scelta giusta" diceva un saggio), ma è palese che ci sia stato un feeling particolare tra l'attrice di Kramer Contro Kramer e la diabolica direttrice di Runway: la dimostrazione, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, sta in una frase rivolta ad Anne Hathaway.

Quando le due s'incontrarono sul set del film di David Frankel, infatti, Streep accolse nel migliore dei modi la sua giovane collega: "Penso che tu sia perfetta per il ruolo, sono davvero felice che lavoreremo insieme" furono le sue parole... Prima di aggiungere un glaciale: "Questa è l'ultima cosa carina che ti dirò" (e così fu, stando alle cronache). Insomma, non pensate che Miranda Priestley si fosse effettivamente impossessata di Meryl Streep? A tal proposito, comunque, qui trovate la nostra selezione delle migliori citazioni della protagonista de Il Diavolo Veste Prada.