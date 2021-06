Il diavolo veste Prada, Meryl Streep confessa: Miranda mi ha fatto sentire orribile!

Meryl Streep ha dichiarato di essersi sentita 'orribile' nell'interpretare il suo iconico personaggio Miranda Priestly nel film del 2006 Il diavolo veste Prada, celebre commedia con protagonista Anne Hathaway.

L'attrice pluri-premio Oscar ha ammesso che il ruolo della meschina editor è stato uno dei più difficili della sua carriera perché non le ha permesso di divertirsi sul set come invece le è capitato spesso con gli altri film ai quali ha preso parte: "È stato orribile!" ha dichiarato ad Entertainment Weekly durante un'intervista al cast per il 15esimo anniversario dell'uscita del film. "Ero nella mia roulotte e potevo sentirli tutti, gli altri membri del cast e i tecnici della troupe, che si divertivano e ridevano fra loro. Mentre io ero così depressa!" Un grande prezzo da pagare per il metodo recitativo utilizzato, dato che durante le riprese de Il diavolo veste Prada Meryl Streep non è mai uscita dal personaggio: "E' stata l'ultima volta che ho provato questo metodo di recitazione!".

Ma tutto il lavoro che la Streep ha svolto per entrare nel personaggio è stato ripagato: "Sapevo che qualunque cosa stesse facendo per creare quella paura stava funzionando, perché avevo costantemente la sensazione che mi stesse osservando" ha commentato Anne Hathaway. "Meryl è così socievole e divertente da morire, non è stato il massimo per lei doversi trattenere", ha spiegato la co-protagonista Emily Blunt. "Non è che fosse inavvicinabile; potevi andare da lei e dirle: 'Oh mio Dio, è appena successa la cosa più divertente del mondo!', ma lei semplicemente rimaneva ad ascoltare."

