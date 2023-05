Il Diavolo veste Prada, come andò il primo incontro tra Anne Hathaway e Meryl Streep?

Il Diavolo veste Prada in poco tempo è diventato un vero e proprio cult. La pellicola vide Anne Hathaway presentarsi per la prima volta al grande pubblico dopo le esperienze fatte nella saga di Pretty Princess. Il primo incontro tra lei è la Streep fu fondamentale per "inquadrare" i rispettivi personaggi.

Meryl Streep è sempre stata famosa per essere una persona amabile ma che si immerge totalmente nei ruoli che interpreta. Durante il primo giorno di riprese, prima di "entrare" definitivamente nel personaggio di Miranda Priestly, si complimentò immediatamente con la Hathaway per il suo talento definendola addirittura la "scelta perfetta" per il ruolo. La semplicità della giovane attrice, fin da subito, si era mostrata adeguatissima per il personaggio di Andy.

Mentre la Hathaway ha parlato di un reboot de Il Diavolo veste Prada, i ricordi sono tornati a quel primo incontro avuto con la Streep. "Penso tu sia perfetta per il ruolo. Sono così contenta che potremo lavorare insieme" le aveva detto la Streep, prendendo una pausa ed esclamando poi un "Sarà l'ultima cosa carina che ti dirò". Effettivamente così fu dato che l'attrice entrò totalmente nel ruolo della perfida proprietaria della rivista di moda.

Contro ogni previsione Anne Hathaway non fu la prima scelta per il personaggio di Andy ne Il diavolo veste Prada. Infatti pare sia stata tenuta in considerazione per lungo tempo Rachel McAdams.