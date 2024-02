Il diavolo veste Prada, in arrivo la reunion tra Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt

Le co-star de Il diavolo veste Prada, uno dei film cult degli anni 2000 si riuniranno sabato sera sul palco dei SAG Awards. Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt saliranno sul palco a diciotto anni di distanza dall'amato film diretto da David Frankel. Proprio grazie al film, Streep ricevette una nomination ai SAG.

Il diavolo veste Prada racconta la storia di Andy Sachs (Hathaway), una giovane neo-laureata con l'ambizione del giornalismo che accetta un lavoro da assistente di Miranda Priestly (Streep), tirannica direttrice del magazine di moda Runway, affiancata dalla prima assistente Emily (Blunt). Nel cast del film anche Stanley Tucci, Adrian Grenier, Simon Baker e la partecipazione di modelle come Gisele Bündchen e Heidi Klum.



Emily Blunt tornerebbe in un sequel de Il diavolo veste Prada ma quest'anno è in lizza ai SAG per il premio come miglior attrice non protagonista e miglior performance di un cast per il film Oppenheimer di Christopher Nolan. Anche Meryl Streep è in gara, per la miglior performance di un cast in una serie comedy per Only Murders in the Building.



Tempo addietro Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno ricordato con gratitudine l'esperienza nel film.

Nel 2022, addirittura Anne Hathaway propose un reboot di Il diavolo veste Prada, che probabilmente non sarebbe accolto con gioia dai fan storici del lungometraggio.



Voi cosa ne pensate? Vorreste un sequel o un reboot di Il diavolo veste Prada?