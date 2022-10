Il Diavolo veste Prada, Anne Hathaway sulla folle teoria dei fan: chi è il vero villain?

Il Diavolo veste Prada è uno dei film più iconici degli anni 2000. Grazie ai look pazzeschi e l'ottima storia di scalata sociale, la pellicola è diventata subito un successo. Anne Hathaway ha commentato una teoria che vedrebbe Nate, il fidanzato della protagonista, come il vero cattivo della storia.

In moltissimi hanno sognato nel corso della loro vita di diventare come Andy. Assistente in una grande rivista di moda capace di affermarsi e di raggiungere il successo. La pellicola del 2006 ha lanciato ufficialmente nel firmamento di Hollywood Anne Hathaway rendendola una star a livello globale. Sia lei che Meryl Streep (che interpreta la perfida Miranda) sono state capaci di rendere il film un vero e proprio cult.

Recentemente la Hathaway ha parlato dello stress degli esordi citando anche il lavoro fatto ne Il Diavolo veste Prada. Ha inoltre risposto anche ad alcune domande riguardo una teoria particolarmente diffusa sul web già all'epoca dell'uscita della pellicola. Secondo queste speculazioni, infatti, il vero villain del film sarebbe Nate, lo storico fidanzato di Andy. Secondo i fan il problema sarebbe che Nate non sostiene adeguatamente la sua compagna nel suo lavoro.

La Hathaway ha risposto a riguardo mostrandosi non d'accordo con le teorie dei fan: "Penso che fossero entrambi molto giovani e stessero cercando di capire alcune cose" ha detto. "Lui si comportava come un cattivo, ma anche io mi sono comportata come una cattiva nei miei 20 anni. Spero di esserne cresciuta e penso che sia quello che facciamo tutti. Non vorrei essere definita dal mio momento peggiore nei miei 20 anni, ovviamente, quindi non considero Nate un cattivo, in realtà." ha concluso.

Sempre riguardo gli esordi dell'attrice, la Hathaway ha parlato di Princess Diares 3, il terzo capitolo mai realizzato della saga che l'ha vista per anni interpretare la dolce e ingenua principessa di Genovia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!