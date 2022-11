Il Diavolo veste Prada, Anne Hathaway propone il reboot:'Dovrebbero rilanciarlo'

Il Diavolo veste Prada è il film che ha consacrato definitivamente Anne Hathaway, al fianco di Mery Streep, candidata all'Oscar per il ruolo di Miranda Priestly, spietata direttrice di una rivista di moda a New York. Hathaway ora confessa che non sarebbe dispiaciuta nel vedere un reboot del film con un nuovo gruppo di attori.

"Potrebbero rilanciarlo, scegliere nuove persone e farlo" ha dichiarato Hathaway, più restia a valutare la possibilità di un sequel, e quindi di un ritorno nel ruolo di Andy Sachs. A The View l'attrice ha dichiarato:"Non so se ci potrà essere un sequel. Penso soltanto che quel film fosse in un'epoca diversa. Ora tutto è diventato così digitale e quel film è basato sul concetto di produrre una cosa fisica ed è solo molto diverso. È allettante pensare a Andy e Emily che devono prendere il caffè a Miranda e lei è da qualche parte in Europa. E poi lungo il tragitto passano a prendere Stanley Tucci che si trova in un ristorante in Italia. È allettante ma non credo accadrà" ha concluso Hathaway, che qualche giorno fa ha parlato della folle teoria dei fan su Il Diavolo veste Prada.



Anne Hathaway era la nona scelta al casting per il ruolo di Andy nel film. A dichiararlo la stessa attrice ai concorrenti di RuPaul's Drag Race:"Ero la nona scelta per Il Diavolo veste Prada. Ma ce l'ho fatta! Aspettate, non mollate mai!".

Tra le altre opzioni per il ruolo, Rachel McAdams rifiutò la parte, mentre Claire Danes e Juliette Lewis vennero prese in considerazione.



