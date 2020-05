Il Diavolo Veste Prada, le 5 migliori citazioni di Miranda Priestley

Il Diavolo Veste Prada è quello che oggi definiremmo un instant cult: il film con Maryl Streep per cui l'attrice fu anche candidata agli Oscar come Miglior attrice non protagonista è entrato immediatamente nelle vite di tanti spettatori grazie, soprattutto, a Miranda Priestley.

La dispotica direttrice della rivista di moda Runway alle cui vessazioni la Andrea di Anne Hathaway deve sottostare per aspirare ad un posto in redazione è senz'altro uno dei personaggi più memorabili interpretati da Streep negli ultimi 30 anni, e devi sicuramente moltissimo ai dialoghi che furono scritti per lei.

Di citazioni da imparare a memoria, infatti, Il Diavolo Veste Prada è infarcito dalla testa ai piedi: si va dal "Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda... No, non era una domanda" con cui la direttrice gela Andrea al loro primo incontro all'indimenticabile "Tutti vogliono questa vita, tutti vorrebbero essere noi", passando per frasi come: "Chiama tutti quelli che conosciamo che hanno un jet", "Quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo" o il definitivo "È tutto".

Ci sono altre citazioni di Miranda Priestley che amate? Fatecelo sapere nei commenti! Maryl Streep, intanto, è andata alla conquista di Zoom.