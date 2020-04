Diavoli: la vera storia che ha ispirato la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Dopo il trailer di Diavoli, la nuova produzione Sky sarà un thriller ambientato nel mondo finanziario e potrà contare su di una trama basata su vicende biografiche.

L'omonimo romanzo a cui si ispira è stato scritto dal dirigente aziendale Guido Maria Brera. Brera si è formato tra Londra e Milano, e la sua fama professionale (di livello internazionale) dovrebbe essere una garanzia di qualità, visto che ha avuto modo di conoscere in prima persona le vicende narrate. Ovviamente la trama sarà incentrata sugli scandali, sui giochi di potere e sulle contraddizioni presenti in questo ambito lavorativo.

In una simile ambientazione operano si trovano ad operare gli agenti finanziari, a volte descritti come eroi moderni, altre volte come veri e propri diavoli. Questi personaggi gravitano attorno ad una sola divinità: il potere economico. Per ottenerlo sono spesso disposti a tutto e spingersi oltre ogni limite morale, come è possibile leggere nel romanzo di Brera.

La serie si concentrerà sul periodo contemporaneo e tratterà dei mutamenti nel mercato finanziario a partire dal 2011. Per approfondire vi rimandiamo alla nostra anteprima di Diavoli. La serie arriverà su Sky il 17 aprile 2020 , mentre è già stato confermato che la seconda stagione tratterà il tema del Coronavirus.