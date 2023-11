Diario di una schiappa: il trailer del nuovo film Disney+ è una vera delizia per gli occhi

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di Diario di una schiappa a Natale - Si salvi chi può!, l’ultimo film d'animazione basato sulla famosa serie di libri di Diario di una schiappa creata da Jeff Kinney.

L'avventura originale, che è un racconto natalizio esilarante e commovente incentrato sullo studente delle medie combinaguai più amato da tutti, debutterà l’8 dicembre 2023, in esclusiva su Disney+.

Nel film, dopo aver accidentalmente danneggiato uno spazzaneve mentre faceva un pupazzo di neve con il suo migliore amico Rowley Jefferson, Greg teme di non ricevere la nuova console per videogiochi che desidera tanto per Natale. Per peggiorare le cose, rimane bloccato dalla neve con la sua famiglia, tra cui il burbero fratello maggiore Rodrick e il fastidioso fratello minore Manny. Diretto da Luke Cormican (Teen Titans Go!) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può! vede le voci nella versione originale di Wesley Kimmel (The Mandalorian), Spencer Howell (Ithaca), Chris Diamantopoulos (Beavis and Butt-Head), Erica Cerra (Power Rangers) e Hunter Dillon (Deadpool 2).

Da segnalare anche che, in vista del lancio del film l'8 dicembre, a partire da oggi 21 novembre uscirà in tutte le librerie, per Editrice Il Castoro, la nuova edizione del volume “Diario di una Schiappa. Si salvi chi può!”, con una copertina speciale dedicata al film.

