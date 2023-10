Il diario di Bridget Jones, Hugh Grant non sapeva che Renée Zellweger fosse americana!

Il diario di Bridget Jones è una delle commedie romantiche più iconiche degli ultimi 25 anni. Ciò che la rende unica è la sua protagonista totalmente fuori dal comune rispetto ai canoni delle protagoniste femminili dell'epoca. Renée Zellweger fece in particolare un enorme lavoro sulla voce.

Oltre ad aver preso 25 chili e aver lavorato in incognito per Bridget Jones, l'attrice si dedicò a pieno a cercare di assorbire nel miglior modo possibile l'accento di Bridget. Il personaggio, infatti, viene presentata come una ragazza inglese mentre la Zellweger è americana. Per evitare di perdere l'abitudine, l'interprete aveva preso l'abitudine di non lasciare mai il tono di Bridget quando era sul set in modo da non aver difficoltà quando doveva girare le scene o provare le battute.

Hugh Grant, che nel film interpretava uno degli interessi amorosi della protagonista, raccontò di non aver mai sentito parlare la Zellweger con il suo accento fino alla fine delle riprese. Infatti, fu durante la festa di chiusura organizzata per la fine della produzione che ascoltò per la prima volta suo vero accento americano. L'attore ha ammesso di esser rimasto stranito dal sentirla parlare "in modo strano", per poi scoprire solo in un secondo momento la vera nazionalità della collega.

Tutt'oggi la trilogia de Il Diario di Bridget Jones detiene un record tutto al femminile che difficilmente potrà essere battuto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!