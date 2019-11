Diane Nelson, ex presidente DC Entertainment, si unisce al sostegno per la Snyder Cut

Diane Nelson, ex presidente di DC Entertainment, si è unita al coro di persone che sui social appoggiano la distribuita la Snyder Cut. Dopo aver risposto ad una domanda in merito alla possibile distribuzione della versione originale di Justice League, diretto da Zack Snyder, Nelson ha proseguito, esprimendo il proprio parere in merito.

Dopo che Gal Gadot e Ben Affleck hanno supportato la causa, un altro personaggio illustre si unisce al coro:"Grazie per la cortesia di averlo chiesto. Se Zack sentisse di avere il tempo e le risorse per finire il taglio [del film] in un modo soddisfacente e vorrebbe che i fan lo vedessero, niente mi renderebbe più felice che lui abbia questa opportunità. Se l'è guadagnata e non è solo un grande talento cinematografico ma un vero gentiluomo, un professionista in tutti i suoi rapporti con lo studio e la DC" ha spiegato Nelson.



All'appello di tutte queste star si è unito tempo fa anche Jason Momoa, che sostiene come i fan debbano avere l'occasione di vedere la versione originale di Zack Snyder.

Justice League non è stato particolarmente apprezzato dalla critica e dai fan, e sarebbe anche una bella occasione di riscatto per Zack Snyder e il film stesso, tornare con una versione diversa e meno frettolosa e sbrigativa.

Al momento Warner Bros. non ha in agenda la distribuzione della Snyder Cut in un futuro prossimo ma potrebbe comunque cambiare idea vista la grande solidarietà dei fan nei confronti di Zack Snyder.