Diane Kruger e quella scommessa vinta con Oltre la notte: 'Non sono solo bella'

Diane Kruger è stata spesso considerata la bella statuina del cinema come, dimostrano alcuni dei suoi ruoli più celebri tra cui è impossibile dimenticare quello di Elena in Troy. L'attrice tedesca però con Oltre la notte è riuscita ad ottenere la sua rivincita, dimostrando di aver un gran potenziale oltre alla straordinaria avvenenza.

Il film di Fatih Akın è oltremodo intenso e il ruolo di una donna che deve affrontare la perdita del marito e il figlio in un attentato dinamitardo ha permesso alla Kruger di essere addirittura premiata al Festival di Cannes con il Prix d'interprétation féminine, ovvero il premio riservato alla migliore attrice dei film presentati in concorso nella selezione ufficiale.

Il suo personaggio è Katja, una giovane moglie e madre di Amburgo, che vive il dramma di perdere ciò chi più ama al mondo e farà ti tutto pur di ottenere un minimo di giustizia, avviando una ricerca contro tutto e tutti per scoprire i colpevoli. Una vendetta tutta al femminile che ci ha permesso di vedere Diane Kruger nei panni di una donna finalmente forte, provata ma mai sconfitta nonostante la disperazione estrema. Insomma un ruolo del tutto inedito per questa attrice che fin qui era stata solo considerata per la sua straordinaria bellezza.

