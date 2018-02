Diane Kruger ed Eric Bana sono in trattativa per The Operative, di Yuval Adler

BLOOM ha annunciato che gli attoripotrebbero recitare in The Operative, il thriller a tema spionaggio di Yuval Adler.

La storia parla di una donnahttps://cinema.everyeye.it/notizie/diane-kruger-sara-nel-nuovo-film-ancora-senza-titolo-robert-zemeckis-296055.html reclutata dal Il Mossad che si infiltrerà, sotto copertura, a Teheran, dove finirà invischiata in un complicato triangolo con il suo conduttore e il target. La sceneggiatura è stata scritta da Adler e adattata dal best seller israeliano "The English Teacher", scritto dall'ex ufficiale dell'intelligence Yiftach Reicher Atir, con estratti di vita reale degli agenti del Mossad.

Eitan Mansuri di Spiro Films (Foxtrot), Anne Carey di Archer Gray (20th Century Women) e Michael Weber di Match Factory Production, con Viola Fügen (Foxtrot) produrranno The Operative. Il candidato all'Oscar Teddy Schwarzman (The Imitation Game) sarà produttore esecutivo e finanziatore, con la sua Black Bear Pictures. Jean Labadie di Le Pacte co-produce il film, che è supportato dall'Israeli Film Fund e Film e da Medienstiftung NRW. Endeavour Content gestirà le vendite negli Stati Uniti con BLOOM, presentando il progetto ai compratori stranieri la prossima settimana al Festival di Berlino.

In The Operative, Rachel (Kruger), una spia del temuto gruppo d'intelligence israeliana, i Mossad, svanisce senza lasciare traccia mentre partecipa ai funerali di suo padre a Londra. L'unico indizio su dove si trovi è una telefonata enigmatica al suo ex controllore Thomas (Bana), che viene poi inviato dalla Germania in Israele, dai Mossad. Con la vita di Rachel immersa in incarichi volti a sventare il programma nucleare iraniano, Thomas deve tornare sui suoi passi per determinare quali minacce possa ora rappresentare lei per le loro operazioni, mentre al contempo, lavora per proteggerla.

Vi incuriosisce? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!