Diane Kruger difende Tarantino: "La mia esperienza con lui è stata di pura gioia!"

Sono ormai giorni che la rivelazione di Uma Thurman alsulle molestie subite daha tirato in mezzo alla bufera anche, responsabile di aver costretto l'attrice a girare una scena molto pericolosa in, nonostante poi la stessa Thurman abbia difeso in una secondo momento il regista via social.

Nelle parole dell'interprete, però, è stata citata anche Diane Kruger, protagonista di Bastardi senza gloria e della scena del soffocamento per mano di Hans Landa (Christoph Waltz), molto violenta e d'impatto. Sentendosi presa in causa, l'attrice ha così voluto chiarire via Instagram la sua posizione, prendendo le difese di Tarantino.



Queste le sue parole: "Alla luce delle recenti accuse di Uma Thurman contro Harvey Weinstein e sulla sua terrificante esperienza di lavoro sul set di Kill Bill, il mio nome è stato menzionato più volte in merito alla scena di soffocamento in Bastardi senza gloria. Questo è un momento importate per il nostro tempo e il mio cuore va a Uma e a chiunque sia mai stato vittima di violenza sessuale o abuso. Sto dalla vostra parte. Per la cronaca, tuttavia, vorrei dire che la mia esperienza lavorativa con Quentin Tarantino è stata di pura gioia. Mi ha trattata con estremo rispetto senza mai abusare del suo potere o costringermi a fare qualcosa per la quale non mi sentissi a mio agio. Con affetto".



