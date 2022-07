Diane Kruger compie 46 anni: 'La carriera da modella? Dissi: 'Fanc**o tutti' e mollai'

Chi mai dimenticherebbe di fare gli auguri a Diane Kruger? La star di Bastardi Senza Gloria compie oggi 46 anni, e per l'occasione non possiamo esimerci dal ripercorrere una delle tappe fondamentali della sua carriera: quella che, in effetti, ha fatto sì che la nostra mollasse i suoi impegni precedenti e si dedicasse alla recitazione.

Per chi non lo sapesse, infatti, Diane Kruger non è sempre stata nel giro di Hollywood e dintorni: la star tedesca nasce infatti prima ballerina e poi modella, e solo in un secondo momento decide di tentare il grande salto verso il suo vero sogno, quello che la porterà ad apparire sul grande schermo in film come Troy, Mr. Nobody e Io e Beethoven.

"Pensai 'fanc**o tutti' e mi trasferii a Parigi, chiamai il mio agente e gli dissi che non avrei più fatto la modella, una cosa che lasciò tutti allibiti perché avevo solo 22 anni e la mia carriera stava andando molto bene. Ma lasciai tutto e mi iscrissi a scuola di recitazione, e sono felicissima di averlo fatto" furono le parole di Kruger al riguardo.

Considerati i successivi sviluppi della sua carriera nel mondo della settima arte, tutto sommato, possiamo dire senza paura di sbagliare che quella della nostra Diane sia stata una scelta tutt'altro che errata! Recentemente, intanto, proprio Diane Kruger ha ricordato di aver faticato a convincere Tarantino per Bastardi Senza Gloria.