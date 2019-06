Diane Kruger sarà nel cast dello spy-thriller 355 di Simon Kinberg

Secondo quando riporta TheWrap, Diane Kruger farà parte del cast del thriller 355, diretto da Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix). L’attrice sostituirà Marion Cotillard, che ha abbandonato il progetto nel mese di maggio per motivi personali.

355 è descritto come uno spy-thriller che ha per protagoniste un gruppo di donne provenienti da agenzie di spionaggio di tutto il mondo, che si riuniscono per affrontare una minaccia globale. La loro squadra prende il nome in codice dall’Agente 355, la storica prima spia di sesso femminile della Rivoluzione americana. Il progetto del film è stato presentato a Cannes lo scorso anno, dove ha incuriosito molti addetti ai lavori. La Universal si è aggiudicata i diritti di distribuzione negli Stati Uniti. La sceneggiatura è scritta da Theresa Rebeck.

255 avrà un cast stellare: oltre a Diane Kruger, infatti, le protagoniste saranno Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Fan Bingbing. Fanno parte del gruppo anche Sebastian Stan e Edgar Ramirez. Jessica Chastain sarà anche tra i produttori del film, insieme a Kelly Carmichael e allo stesso Kinberg con la sua Kinberg Genre.

Diane Kruger, Palma d'Oro a Cannes nel 2017 per In the Fade, ha recitato nel recente The Operative, presentato in anteprima al Festival di Berlino all’inizio dell’anno.