Diane Keaton contro il Tiger King: 'Sto sempre dalla parte dei felini'

Diane Keaton non ci sta: l'attrice di Io ed Annie, storicamente molto attiva sul fronte dei diritti degli animali, non ha potuto fare a meno di condannare la condotta di Joe Exotic in base a quanto visto nello show di Netflix Tiger King.

L'attrice ha infatti immediatamente appoggiato il Big Cat Public Safety Act di Carol Baskin, che si pone l'obbiettivo di rendere illegale in tutti gli Stati della federazione il possesso di animali esotici e la possibilità di guadagnare tramite l'esposizione degli stessi.

"Sono sempre stata dalla parte dei felini. Queste creature maestose sono una parte importantissima del nostro ecosistema ed è alla natura selvaggia che dovrebbero appartenere. Il possesso di questi animali non soltanto mi rattrista molto, ma è un modo per sfruttarli. Questa, insieme a tante altre, è la ragione per cui appoggio pienamente il Big Cat Public Safety Act" ha recentemente dichiarato l'attrice 74enne.

"Adesso è il momento di smetterla con questa crudeltà nei confronti degli animali. Il possesso di animali esotici non solo è un rischio per la pubblica sicurezza, ma è anche un pericolo per gli addetti al primo soccorso" ha poi aggiunto Keaton.

Nel frattempo, Tiger King continua a dominare la Top 10 di Netflix; pare, intanto, che il protagonista di Tiger King possa tornare con uno show radiofonico direttamente dal carcere.