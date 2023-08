Diane Keaton e quel matrimonio saltato con Al Pacino: 'Ero pazza di lui'

Una delle coppie più longeve di Hollywood è stata quella di Diane Keaton e Al Pacino, le due star di Il Padrino di Francis Ford Coppola . Ma i due non si sono mai sposati, nonostante il grande amore che c'era nell'aria. Diane Keaton ha rilasciato ultimamente un'intervista in cui spiega alcune differenze tra i due, soprattutto nella visione generale e idealistica dell'amore.

"Ero pazza di lui. Affascinante, divertente, un chiacchierone senza sosta", afferma di Al Pacino Diane Keaton, in una recente intervista per PEOPLE.

È evidente il forte amore che l'attrice provava per Pacino. Ma come mai allora i due non si sono mai sposati? Cosa li ha portati a lasciarsi definitivamente e a rompere una relazione così duratura?

L'attrice ha rivelato di aver sempre avuto una visione non esattamente realistica dell'amore e di cosa significa costruire una relazione che funzioni a lungo. Ma ha anche sottolineato come la sua controparte maschile fosse anche meno realistica di lei: "Ma [Al Pacino] era ancora meno incline di me a essere realista. E io stavo per diventare molto vecchia. Povero ragazzo. Non credo che fosse davvero interessato. E non credo che un matrimonio felice a lungo termine sarebbe stato facile per lui".

Dopo questa relazione, pacino ha avuto numerose relazioni ma non si è mai sposato. Quest'anno tra l'altro è diventato papà ad 83 anni. Curioso osservare come neanche la Keaton si sia mai sposata.