Diana: The Musical, ecco il trailer del musical di Broadway in arrivo su Netflix

E' l'anno di Lady Diana. Tanti i prodotti in arrivo che parlano di lei. Partiamo dal biopic Spencer, di cui vi abbiamo fatto una recensione, per poi andare su The Crown 5 dove sarà interpretata dalla Debicki. Su Netflix arriva invece Diana: The Musical, di cui è appena uscito un trailer.

La piattaforma, infatti, ha filmato il musical di Broadway al Longacre Theatre lo scorso anno, ovviamente senza pubblico. Il film arriverà sulla piattaforma streaming il 1 Ottobre, in concomitanza al suo ritorno a teatro, che avverrà a Novembre, dopo un lungo periodo di pausa.

Nel cast tra i tanti vedremo Jeanna de Waal nei panni di Diana, Roe Hartrampf come Principe Carlo, Erin Davie nel ruolo di Camilla Parker Bowles, e Judy Kaye, che interpreterà la Regina Elisabetta II.

Ecco la sinossi ufficiale: "[Il musical] Racconta la storia di una delle donne più amate dei tempi moderni. Fidanzata con un Principe che conosce a malapena, la diciannovenne Diana Spencer viene proiettata sulla scena mondiale e, da un giorno all'altro, diventa la donna più famosa del mondo. Mentre lotta per farsi strada all'interno della rigida struttura della famiglia reale, la principessa Diana si ritrova intrappolata in un matrimonio senza amore, trovando infine la sua voce nel dedicarsi a chi ha bisogno di aiuto. Costretta a sopportare i riflettori dei media più luminosi di sempre, la principessa Diana sfida tutte le aspettative per emergere come la sua donna e creare un'eredità che durerà per sempre." E il musical di Broadway che approderà su Netflix vuole celebrare proprio questo: la sua eredità.