Diana spalanca le ali della sua armatura nella nuova fan-art di Wonder Woman 1984

Circa due settimana fa, la regista Patty Jenkins interveniva via social per annunciare l'assenza della Warner Bros. dalla Hall H del SDCC 2019, appuntamento quasi annuale con giornalisti e fan, diffondendo però online anche un regalo: il primo, psichedelico teaser poster ufficiale dell'attesissimo Wonder Woman 1984.

Coperto sullo sfondo da linee arcobaleno a formare un W, nel poster in questione è possibile ammirare Gal Gadot nei panni di Diana di Themyscira con indosso un'armatura dorata, conosciuta molto come armatura Golden Eagle. Cambia rispetto ai fumetti per un dettaglio in particolare (anzi, per due): l'elmetto e soprattutto le ali, proprio tipiche della suit descritta.



L'artista Bryan Fiallos sa benissimo tutto questo, e infatti lavorando digitalmente ha deciso di ripensare all'immagine ripulendo sostanzialmente lo sfondo e inserendo alle spalle dell'armatura delle poderose ali dorate, che danno completezza al look che chissà, magari in via definitiva potrebbe apparire proprio così nel film. Nelle immagini pubblicata via Instagram e in sequenza, è possibile vedere anche un disegno dell'armatura così come appare nei fumetti.



Wonder Woman 1984 vede nel cast anche Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal, per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 giugno 2020. Come suggerito recentemente, il film dovrebbe ignorare gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, fungendo da soft-reboot.