Diana Rigg e Terence Stamp nel cast di Last Night in Soho, il nuovo film di Edgar Wright

Altri aggiornamenti sul misterioso e atteso nuovo film di Edgar Wright: dopo avervi mostrato il primo logo ufficiale di Last Night In Soho, possiamo confermarvi che Diana Rigg e Terence Stamp sono entrati a far parte del cast.

Insieme alle due leggende sono stati annunciati anche gli ingressi ufficiali di Rita Tushingham, Michael Ajao e Synnøve Karlsen: i cinque vanno ad unirsi ad un cast composto dai precedentemente annunciati Thomasin Harcourt McKenzie e Matt Smith. Inoltre, come vi avevamo precedentemente confermato, Anya Taylor-Joy sarà la protagonista.

Non è dato sapere quale ruolo interpreteranno le varie new-entry, dato che tutto il film è volutamente circondato da un alone di mistero: Wright, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns, lo ha più volte definito un thriller-horror con sfumature psicologiche che renderà omaggio a Repulsion di Roman Polanski e a A Venezia ... Un Dicembre Rosso Shocking di Nicolas Roeg.

Last Night in Soho non ha ancora una data di uscita, ma è lecito pensare che arriverà nel corso del 2020.

Reso celebre dall'amatissima Trilogia del Cornetto e da Scott Pilgrim vs. The World, Wright ha diretto la sua ultima fatica nel 2017 con Baby Driver - Il genio della fuga, film d'azione con protagonista Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx e Lily James. Impossibile citare tutti i successi delle lunghissime carriere di Stamp e della Rigg, che negli anni hanno lavorato in Teorema di Pasolini, Superman di Richard Donner, Wall Street di Oliver Stone e Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma di George Lucas (lui), e Agente 007 - Al Servizio Segreto di Sua Maestà e Il Trono di Spade (lei).