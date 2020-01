Diana non si lascia scappare nulla e nessuno nella nuova immagine di Wonder Woman 1984

Corri, Diana, corri! Una delle pellicole più attese di questo 2020, Wonder Woman 1984 non lesina in immagini promozionali, e quest'ultima con protagonista Gal Gadot ci arriva da USA Today.

Nel sequel del film del 2017, ambientato ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ritroviamo Diana in una decade decisamente più... Colorata.

Gli anni '80 e Washington D.C. faranno da sfondo alle nuove avventure dell'eroina che ora "conosce il mondo così bene, ma forse non bene quanto possa pensare. Crede di stare facendo la cosa giusta, ma quello che accadrà in questo film la sorprenderà" dichiara la regista, Patty Jenkins.

La Diana di WW84 è sotto copertura allo Smithsonian, incaricata di supervisionare degli antichi artefatti.

Da quantpo trapelato finora, sappiamo che a darle del filo da torcere ci saranno la Chetaah di Kristen Wiig e il Maxwell Lord di Pedro Pascal, mentre un ritorno dal passato sconvolgerà nuovamente la sua vita.

Per questo nuovo capitolo, Jenkins ha affermato di volere una Wonder Woman "classica", come quella dello show anni '70, che "è nel pieno delle sue forze, ma ha ancora tanto da osservare e imparare sull'oscurità del genere umano".

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 4 giugno 2020.

E voi, che ne pensate? Quanto hype avete per il film? Fateci sapere nei commenti.