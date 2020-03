Diana si mostra in tutto il suo splendore nel nuovo motion poster di Wonder Woman 1984

Dopo aver visto il nuovo costume di Diana nel banner di Wonder Woman 1984, l'armatura dorata che sta dominando il marketing del film torna a mostrarsi grazie ad uno splendido motion poster.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, offre infatti un nuovo sguardo a Gal Gadot con indosso il costume che farà il suo debutto nella pellicola DC, già protagonista di alcune immagini promozionali di Wonder Woman 194.

Nel sequel, ambientato negli anni '80 dominati dalla Guerra Fredda, Diana Prince è una spia del governo americano sulle tracce di un'altra spia sovietica nota come Cheetah (Kristen Wiig), ma nel frattempo deve anche affrontare il perfido uomo d'affari Maxwell Lord (Pedro Pascal). Al suo fianco ritroveremo anche Steve Trevor, interpretato nuovamente da Chris Pine.

Diretto da Patty Jenkins, di ritorno alla regia dopo l'ottimo successo ottenuto dal primo capitolo uscito nel 2017, Wonder Woman 1994 è atteso nelle sale di tutto il mondo il prossimo giugno.

Che ve ne pare di questo nuovo poster? Fateci sapere le vostre aspettative sul film, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi del trailer di Wonder Woman 1984 e, a proposito di DC Films, alle prime immagini della Batmobile di The Batman.