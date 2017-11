Diamo uno sguardo ravvicinato al Leader Supremo Snoke in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Grazie ad una recente immagine pubblicata da Entertainment Weekly, possiamo dare un'occhiata ravvicinata al volto del cattivo di questa nuova trilogia di Star Wars, il Leader Supremo Snoke a cui presta la sua fisicità lo straordinario, il campione indiscusso dei ruoli in CGI.

Per ora lo avevamo visto, in video, solo come ologramma. Invece, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il Leader Supremo Snoke apparirà in tutta la sua gloria "fisica", della quale abbiamo un piccolo accenno grazie alla foto qui sotto. Ancora non sappiamo nulla delle origini del personaggio ma, almeno dalle notizie che sono trapelate, il prossimo capitolo, Episodio VIII, che vedremo in sala a partire dal13 dicembre, ci rivelerà dettagli importanti sul passato del capo del Primo Ordine.

Questo personaggio, interpretato dal maestro della motion capture Andy Serkis, è una figura malevola, deformata, chiaramente connessa al Lato Oscuro. Spiritualmente, lo si potrebbe definire un degno successore di Palpatine, della prima trilogia ma, a sentire Serkis, questo villain è il Signore Oscuro più oscuro che si sia mai visto.

Sinossi: "Star Wars - Gli Ultimi Jedi è il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. Gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato."

Star Wars Episodio VIII, dal 13 dicembre al cinema.