Diamo uno sguardo ai dinosauri di Jurassic World: il Regno Distrutto da vicino: VIDEO!

Nel film con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard vedremo, come da stessa ammissione di chi ha lavorato alla pellicola, "il maggior numero di specie mai viste in tutti i film della saga messi insieme"! Ed ecco una featurette che lo specifica. Date pure un'occhiata al player.

Jurassic World: Il Regno Distrutto, è diretto da J.A. Bayona. La nuova avventura è stata invece scritta dal regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly.

Il film arriva in sala in USA il 22 giugno. Nel video che vedete in alto, nel player, sia lo sceneggiatore, Trevorrow, che il regista, Bayona, parlano di ciò che vedremo nel film e Chris Pratt ci mostra alcuni dei bestioni, uno dei quali è davvero terrificante!

In questo nuovo capitolo Claier e Owen dovranno non solo cercare di salvare i dinosauri dal vulcano di Isla Nublar, ma anche sventare un complotto che vorrebbe usare gli animali come vere e proprie armi!

In Jurassic World: Il Regno Distrutto, vedremo il ritorno di uno dei personaggi storici della saga originale, Jeff Goldblum!

Cosa pensate di questi video? Ditecelo nei commenti, qui sotto!