Diamo un'occhiata da vicino a Jurassic World: il Regno Distrutto in questo nuovo video!

Come sarà Jurassic World: Il Regno Distrutto? Di certo avrà una componente piuttosto oscura ma, come spiegato dal regista, anche attinenze con i passati film del franchise. Ecco il video!

In questo nuovo spezzone video rilasciato dalla Universal Pictures, ci sono un sacco di nuove scene del nuovo film, interpretato da Chris Pratt. Nella featurette c'è anche un brevissimo momento nel quale parla il regista dei film originali, Steven Spielberg.

Jurassic World: Il Regno Distrutto segue i personaggi di Pratt e Howard mentre tornano a Isla Nublar per cercare di salvare i dinosauri che vagano per l'isola e tentano di scappare da un'eruzione vulcanica imminente, incluso Blue, l'ultimo dei raptor che ha addestrato Owen. Mentre sono lì, i protagonisti scoprono dei piani per una cospirazione che vuole sfruttare la potenza innata dei dinosauri.

Diretto da J.A. Bayona, la sceneggiatura della pellicola è di Colin Trevorrow, e del suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. I produttori Frank Marshall e Pat Crowley collaborano al film.