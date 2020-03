Diamo un'occhiata più da vicino all'armatura dorata di Diana in quest'action figure

Nei mesi precedenti abbiamo avuto modo di osservare molto da vicino l'armatura angelica di Diana, ma adesso uno speciale merchandise di Wonder Woman 1984 ci mostra Gal Gadot in tutto dorato splendore in questa action figure... Quasi a grandezza naturale!

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne la pagina Facebook della Queen Studios Collectibles ci ha mostrato una fantastica anteprima della sua prossima statuetta ispirata alla principessa delle Amazzoni.

I fortunati acquirenti della riproduzione potranno vantare di avere, quasi, una Gal Gadot personale: in scala 1:2, Diana e la sua armatura dorata saranno alte quasi 1 metro!

L'edizione speciale della Queen Studios sarà esponibile grazie ad un'apposita pedana e nelle prime immagini, in calce, potette vedere un'anteprima dell'action-figure, ma attenzione: quelli riportati in calce sono solo alcune immagini in 3D dell'Amazzone.

L'azienda sta attualmente producendo l'articolo, che non sembrerebbe essere ancora pre-ordinabile, e anzi sfida gli appassionati ed i collezionisti ad indovinare in che modo sarà realizzata.

Negli scorsi mesi avevamo già avuti modo di apprezzare l'armatura da combattimento di Gal Gadot grazie a numerose immagini provenienti dal set di Patty Jenkins, che oltre a Gadot dirigerà anche Pedro Pascal nei panni di Maxwell Lord e Chris Pine, aka Steve Trevor, che lei stessa definisce un nuovo Indiana Jones