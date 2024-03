Ma quanto diamine era brutto Dragonball Evolution? Un errore da non ripetere mai più

Tra il film live-action di Naruto e i lavori sulla stagione 2 di ONE PIECE, ultimamente mi sono fermato a riflettere su certi disastri del passato, ad esempio Dragonball Evolution. Ricordate quanto era brutto?

Inutile girarci intorno, nel progetto live-action uscito nel 2009 e ispirato al manga di Akira Toriyama non c'era un singolo elemento che funzionava. A partire dall'eccessiva "occidentalizzazione" sia della storia che dei personaggi, con Goku che veniva proposto come il classico liceale un po' impacciato che un giorno scopre di avere grandi poteri a propria disposizione e... cerca di conquistare Chichi, la ragazza più popolare della scuola. Esattamente il contrario rispetto alla dinamica descritta nel fumetto, poiché è in realtà la giovane lottatrice che smania per ottenere le attenzioni dell'ingenuo protagonista.

Senza contare l'utilizzo di elementi classici della storia di Dragon Ball, come gli Oozaru o l'avvento del Gran Demone Piccolo, piazzati all'interno del racconto in un modo che il buon René Ferretti saprebbe descrivere molto bene. Vogliamo parlare invece dei ruoli a caso di personaggi come Bulma e Yamcha, buttati lì soltanto per citare le prime avventure di Son Goku?

E il Ki o la Kamehameha, impiegati in modi improbabili come accendere luci o ridare energia a un combattente ferito? Sorvoliamo poi su combattimenti ed effetti speciali, fuori tempo massimo persino per l'epoca, con un risultato a dir poco trash.

Dragonball Evolution è sicuramente un errore che Hollywood non deve ripetere in fatto di adattamenti cinematografici live-action tratti da manga o anime, il punto di non ritorno a cui non vogliamo assistere mai più. Purtroppo di strada ce n'è ancora da fare, lo dimostra la recensione del nuovo live-action de I Cavalieri dello Zodiaco.

O forse la strada più percorribile è quella televisiva? D'altronde la positiva recensione del live-action di ONE PIECE è stata una gran bella sorpresa.

