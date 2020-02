Diamanti Grezzi, il già leggendario discorso di Adam Sandler dopo la vittoria del ISA 2020

Nella notte sono stati consegnati gli Independent Spirit Awards 2020, e durante la cerimonia Adam Sandler ha trionfato come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Diamanti Grezzi, il nuovo film dei fratelli Safdie.

Il discorso di ringraziamento dell'attore, notoriamente "snobbato" agli Oscar 2020, è diventato immediatamente virale: nel filmato, che vi riportiamo all'interno dell'articolo, l'attore - con una voce esageratamente cartoonesca - ha anche scherzato sulla sua intera carriera e sugli Academy Awards.

"Qualche settimana fa, quando sono stato diciamo 'snobbato' dall’Academy, mi è tornato in mente quando, per pochissimo tempo, ho frequentato il liceo. Sono stato sempre ignorato soprattutto per quanto riguardava il famoso annuario scolastico, non rientravo mai nelle categorie del 'più bello'. Quel riconoscimento fu dato ad un bastardo che se ne andava in giro con una giacca di jeans e aveva i capelli cotonati: si chiamava Skipper Jenkins. Ma i miei compagni di classe mi diedero un altro premio, a considerato meno prestigioso: quello per la 'miglior personalità'. Ebbene questa sera, guardando la gente in questa sala, mi rendo conto che gli Independent Spirit Awards per Hollywood corrispondono ai premi della 'miglior personalità'. Quindi, quando tutti quei maledetti bastardi con i capelli cotonati andranno ai loro Oscar domani sera, saprò che il loro meraviglioso aspetto col tempo svanirà … ma che le nostre personalità indipendenti risplenderanno per sempre!"

Infine, la star si è anche divertito a prendere in giro i due registi Josh e Benny Safdie:

"Vorrei ringraziare la persona con la quale ho condiviso la mia vita, la mia casa, la mia risata e le mie lacrime… Scott Rudin [il produttore, ndr]. Due anni fa, Scott pronunciò le parole che avrebbero cambiato per sempre la mia vita: 'No, quelli lì non sono due rabbini senzatetto, sono i fratelli Safdie!"

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Diamanti Grezzi, opera che a dicembre scorso avevamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019 rimasti inediti in Italia.