Diamanti grezzi: la folle idea di un fan per il sequel del film

Diamanti grezzi è stato sicuramente uno dei film più celebrati dalla critica lo scorso anno ma che purtroppo non ha raccolto quanto meritava a livello di riconoscimenti delle varie gilde, una su tutte la mancata nomination agli Oscar per Adam Sandler come attore protagonista, ma il film continua comunque a essere tra i più chiacchierati sui social.

Tutto parte da un'immagine postata su Twitter che raffigura un diamante che ricorda molto da vicino quella che ha tutto l'aspetto di un'aletta di pollo. Al che una fan ha ritwittato l'immagine con un suggerimento inequivocabile per un sequel della pellicola con Sandler: "Diamanti grezzi 2, ma al posto di Kevin Garnett c'è Guy Fieri". Per chi non lo conoscesse, Fieri è un volto celebre della televisione per i suoi programmi a tema di cucina e quindi l'idea folle per un Diamanti grezzi 2 sarebbe quella di avere il noto ristoratore come personaggio per innescare una trama che ricalchi quindi quella del primo film, ovviamente con un protagonista immaginiamo diverso da Adam Sandler, per ovvi motivi.

In un'immagine successiva, inoltre, un altro utente ha postato la foto di un diamante che ha tutta l'aria di assomigliare a una patata, rilanciando così l'idea di un sequel che ruoti attorno al mondo della cucina invece che al basket e alle scommesse sportive su quel mondo.

Sandler, che si è sempre detto molto contento del risultato finale, ha anche rivelato di aver rischiato grosso sul set, come confermato dagli stessi registi: "Sandler era così in parte, così calato nel personaggio, che la cosa è iniziata a farci paura perché si stava soffocando ad un certo punto di quella scena ma nessuno ha colto i segnali lì per lì", ha detto Josh Safdie. "Gli attori che erano con lui pensarono che stava soltanto recitando la parte di Howard, ma in realtà era Adam che non riusciva a respirare".

Diamanti grezzi è disponibile su Netflix.